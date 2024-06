Acusado de latrocínio em Rio das Ostras é preso pelo 32º BPM - Foto: Divulgação

Acusado de latrocínio em Rio das Ostras é preso pelo 32º BPM

Publicado 27/06/2024

Rio das Ostras - Na manhã desta quinta-feira (27), policiais do 32º Batalhão de Polícia Militar (32ª BPM) efetuaram a prisão de um homem em Casimiro de Abreu, sob suspeita de envolvimento no latrocínio de um frentista em um posto de combustíveis na Rodovia Serramar, Rio das Ostras.

Após o crime ocorrido durante a madrugada, a equipe do 32º BPM iniciou uma operação intensa para identificar os responsáveis. Informações anônimas indicaram que um dos suspeitos estaria se deslocando para Rio das Ostras em um Renault Sandero prata com placa AZL-7C09.

A partir dessas informações, os policiais localizaram o veículo e realizaram a abordagem, encontrando dentro dele Leon Rinaldy Pacheco, apontado como suspeito de participação no latrocínio. Durante a revista, nada de ilícito foi encontrado com os ocupantes.

Leon relatou aos policiais que foi sequestrado em sua casa por quatro indivíduos, que o obrigaram a dirigir até o local do crime, onde testemunhou o roubo seguido da morte do frentista. Após o crime, ele teria sido deixado em casa pelos criminosos junto com o veículo, que desligou sozinho.

Uma parte da equipe policial foi até o local onde o veículo utilizado no crime, um Jac Motors J6 cinza chumbo com placa LPZ-8223, estava guardado pelo pai de Leon. O carro foi rebocado para perícia. Durante a operação, os policiais receberam informações sobre o envolvimento de Leandro da Silva Reis, conhecido como "Pixote", líder do tráfico de drogas em Unamar, Cabo Frio.

Questionado sobre a relação de seu filho com o traficante, o pai de Leon afirmou que "Pixote" já havia visitado a casa para conversar com ele, mas não recordava detalhes específicos.

Com base nas evidências coletadas, os agentes do 32º BPM conduziram Leon Rinaldy Pacheco e o veículo à 128ª Delegacia de Polícia (128ª DP). Leon confessou que dirigia o veículo durante o latrocínio e permaneceu sob custódia à disposição da Justiça.