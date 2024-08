"As Canções que Você Dançou pra Mim" é uma homenagem à vasta obra de Roberto Carlos - Foto: Dantas Jr.

"As Canções que Você Dançou pra Mim" é uma homenagem à vasta obra de Roberto CarlosFoto: Dantas Jr.

Publicado 20/08/2024 09:58

Rio das Ostras - O Teatro Municipal Joel Barcellos, em Rio das Ostras, se prepara para receber o aclamado espetáculo "As Canções que Você Dançou pra Mim", uma montagem que revisita os grandes sucessos de Roberto Carlos por meio da dança. Com direção e coreografia de Alex Neoral, o espetáculo será exibido nos dias 30 de agosto, às 20h, e 1º de setembro, às 19h. A entrada é gratuita, mas os ingressos são limitados e podem ser retirados antecipadamente pelo site Sympla a partir do dia 19 de agosto.

Desde sua estreia em 2011, "As Canções que Você Dançou pra Mim" tem conquistado o público e a crítica, acumulando elogios e estabelecendo uma forte conexão emocional com os espectadores. O espetáculo, patrocinado pela Petrobras, traz uma narrativa coreográfica que percorre as décadas de 1960 a 1990, costurando quase 80 canções do "Rei" Roberto Carlos, que são interpretadas de maneira única pelos bailarinos da Focus Cia de Dança.

A escolha por Roberto Carlos como tema surgiu de maneira descontraída, conforme relembra Neoral, diretor da companhia: "Durante as viagens, era comum ouvir o elenco cantarolando os sucessos do Roberto. A ideia de criar o espetáculo surgiu dessas brincadeiras". O resultado é uma montagem que explora emoções variadas, do amor à amizade, com um toque de humor e ternura.

A Focus Cia de Dança, com 23 anos de trajetória e dirigida por Alex Neoral e Tatiana Garcias, é uma das mais respeitadas companhias de dança contemporânea do Brasil. A parceria sólida com a Petrobras tem sido essencial para a continuidade e expansão dos projetos da companhia, que já se apresentou em diversas partes do mundo.