A sessão gratuita do filme "Nosso Sonho" está marcada para as 18h, na Acústica, no Centro da cidade. - Foto: Ilustração

A sessão gratuita do filme "Nosso Sonho" está marcada para as 18h, na Acústica, no Centro da cidade.Foto: Ilustração

Publicado 30/08/2024 15:26

Rio das Ostras - Neste domingo, dia 1º, Rio das Ostras será palco do Festival Cine Enel, um evento de cinema itinerante que percorre diversas cidades do interior do estado do Rio de Janeiro. A sessão gratuita do filme "Nosso Sonho" está marcada para as 18h, na Acústica, no Centro da cidade.



O Cine Enel, realizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Estado do Rio de Janeiro, tem como missão levar a magia do cinema a comunidades que, muitas vezes, não têm acesso fácil a salas de exibição.

Para isso, o festival monta uma estrutura completa ao ar livre, com uma tela gigante de 10 metros por 4,5 metros, cadeiras confortáveis para o público, e claro, a tradicional distribuição gratuita de pipoca, garantindo uma experiência cinematográfica completa.