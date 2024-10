O Fórum de Justiça Ambiental discute soluções para os desafios ambientais e sociais de Rio das Ostras, com participação ativa da comunidade - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 11/10/2024 10:15

Rio das Ostras - Na próxima segunda-feira (14), o Fórum Popular de Justiça Ambiental e Climática de Rio das Ostras realizará mais uma reunião na sede do Centro Cultural de Educação Popular (CEPRO), no bairro Âncora. Iniciado em agosto deste ano, o fórum se destaca como uma iniciativa totalmente popular, sem promoção direta do poder público, e visa debater questões cruciais como os impactos das mudanças climáticas, racismo ambiental e a eficiência das políticas públicas voltadas para a justiça ambiental.

O encontro tem como objetivo alinhar as próximas ações do fórum, reforçar a defesa do meio ambiente e engajar a comunidade local na busca por soluções sustentáveis para os desafios enfrentados pelo município. "Esse é um espaço onde todos têm voz, buscando construir um futuro mais justo e sustentável para Rio das Ostras", afirma Guilhermina Rocha, presidente do CEPRO.

A reunião reúne especialistas, ativistas, líderes comunitários e cidadãos interessados em debater os efeitos das mudanças climáticas e propor estratégias de mitigação e adaptação. A abordagem do fórum é ampla, abordando desigualdades socioambientais, degradação dos ecossistemas locais e a necessidade de fortalecer a justiça ambiental no município.

O Fórum Popular de Justiça Ambiental e Climática vem se consolidando como um espaço inovador de diálogo e ação, promovendo a participação ativa da comunidade na construção de políticas públicas mais inclusivas e eficazes para enfrentar as crises ambientais. O encontro acontecerá às 9h, na sede do CEPRO, localizada na Avenida das Flores, nº 394, no bairro Âncora.