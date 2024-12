Lixo acumulado em bairros de Rio das Ostras reflete impacto da paralisação dos coletores - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 09/12/2024 11:57 | Atualizado 09/12/2024 14:47

Rio das Ostras - Cerca de 50 trabalhadores responsáveis pela coleta de lixo em Rio das Ostras paralisam suas atividades, deixando mais de 10 bairros sem o serviço essencial nesta segunda-feira (9). A mobilização escancara denúncias de maus-tratos e humilhações supostamente praticados por um encarregado da fiscalização, um problema que, segundo os trabalhadores, persiste há pelo menos dois anos.



A paralisação reflete uma crise que afeta diretamente a população, já que o acúmulo de lixo compromete a saúde pública e gera transtornos nos bairros afetados. Apesar da gravidade da situação, o movimento não tem previsão de término. Os trabalhadores afirmam que continuarão parados até que sejam atendidas as reivindicações por melhores condições de trabalho e respeito no ambiente laboral.



Sobre o problema apresentado na matéria em nota a Prefeitura, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, disse que a empresa será notificada e autuada, conforme previsto no contrato. Destaca-se ainda que a Administração Municipal está em dia com suas obrigações em relação à empresa contratada.

Trabalhadores afirmam que continuarão parados até que sejam atendidas as reivindicações por melhores condições de trabalho Foto: Reprodução