Unidade móvel do Procon leva serviços e orientações diretamente aos bairros de Rio das Ostras - Foto: Ilustração

Publicado 05/12/2024 20:02 | Atualizado 05/12/2024 20:02

Rio das Ostras - Para garantir que mais moradores tenham acesso aos serviços do Procon, a Unidade de Atendimento Itinerante estará em diferentes pontos de Rio das Ostras neste mês de dezembro. O objetivo é atender especialmente consumidores que vivem longe da sede do órgão, localizada no Centro de Cidadania.

No próximo sábado (7), a van do Procon estará na Estação Ferroviária de Rocha Leão, das 9h às 16h. Já no dia 17, o atendimento ocorrerá em Cidade Praiana, em frente ao Posto de Estratégia de Saúde da Família Nilson Marins. Por fim, no dia 26, a unidade atenderá na Praça José Pereira Câmara, no Centro.

O Procon itinerante oferecerá serviços como orientação sobre direitos do consumidor e registro de demandas. Segundo o coordenador executivo Gil Natividade, a iniciativa busca aproximar o órgão da população, fortalecendo o entendimento sobre as relações de consumo e ampliando o acesso aos serviços essenciais.