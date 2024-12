Parque dos Pássaros protege o fragmento da natureza que fica no meio da zona urbana da Cidade e abriga um afloramento do lençol freático - Foto: Divulgação

Publicado 05/12/2024 19:43

Rio das Ostras - Em dezembro de 2024, o Parque Natural Municipal dos Pássaros completa 20 anos de existência, consolidando-se como um dos principais espaços de preservação ambiental e lazer da região. Para celebrar o marco, uma programação especial será realizada ao longo do mês, com destaque para atividades culturais e educativas.

No dia 6, às 15h30, será lançada a exposição “Amante da Natureza”, do artista Sebastião Batista de Jesus. Portador de deficiência física, Sebastião utiliza a boca para criar suas obras, que estarão disponíveis para visitação até 28 de fevereiro de 2025, no Centro de Visitantes do Parque.

Já no dia 14, o Parque receberá os alunos do Projeto Herói Mirim para uma atividade de observação, promovendo o contato direto com a natureza durante uma caminhada guiada pelas trilhas ecológicas.

A data oficial do aniversário, 20 de dezembro, será marcada por um evento especial no Centro de Visitantes, reunindo a comunidade para celebrar as duas décadas de história da unidade.

Fundado em 2004, o Parque dos Pássaros tem como missão preservar a fauna e a flora locais, além de promover a educação ambiental. Localizado em uma área urbana, o espaço protege um importante fragmento natural e serve de abrigo para a fauna, além de preservar um afloramento do lençol freático.

O parque também oferece trilhas ecológicas e um Centro de Visitantes equipado para eventos culturais, artísticos e educativos, além de reuniões comunitárias e encontros do Conselho de Meio Ambiente.

