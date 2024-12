Carlos Augusto em reunião com forças de segurança, articulando estratégias para o verão em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Publicado 05/12/2024 19:36 | Atualizado 05/12/2024 19:36

Rio das Ostras - O Prefeito eleito de Rio das Ostras, Carlos Augusto, reuniu na terça-feira (5), na 128ª Delegacia de Polícia, representantes das forças de segurança e secretarias municipais para discutir o planejamento estratégico do verão. A reunião, convocada pelo prefeito eleito, teve como objetivo definir medidas para garantir maior segurança pública, melhorar a mobilidade urbana e organizar o trânsito durante a alta temporada.

Estiveram presentes na reunião representantes da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Guarda Ambiental e de diversas pastas da administração pública. Juntos, discutiram ações integradas para enfrentar os desafios do período mais movimentado do ano na cidade, quando a população flutuante cresce significativamente.

Carlos Augusto destacou a importância da antecipação e do trabalho em conjunto para assegurar um verão mais organizado e seguro para moradores e turistas. “Este é um momento crucial para o planejamento. O verão traz oportunidades, mas também grandes desafios, e estamos aqui para trabalhar de forma integrada, garantindo que Rio das Ostras esteja preparada para acolher a todos com segurança e ordem”, afirmou.

Entre os tópicos abordados, estão o reforço da fiscalização em áreas de maior fluxo, a ampliação da presença de equipes de segurança em pontos estratégicos e a organização do trânsito para evitar congestionamentos e acidentes. A integração entre diferentes órgãos foi destacada como um fator essencial para o sucesso das operações.

A convocação da reunião e o alinhamento estratégico marcam o início de uma abordagem mais coordenada para os desafios do verão, reforçando o compromisso do prefeito eleito com a segurança e o bem-estar da população.

Carlos Augusto também enfatizou que o planejamento antecipado é parte de uma gestão que busca atuar de forma eficiente e responsável, garantindo que a cidade ofereça qualidade de vida tanto para os moradores quanto para os visitantes durante a alta temporada.