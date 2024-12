Entorpecentes apreendidos escondidos em área de matagal em operação policial - Foto: Divulgação

Entorpecentes apreendidos escondidos em área de matagal em operação policialFoto: Divulgação

Publicado 04/12/2024 09:05

Rio das Ostras - Uma operação realizada na Rua Belém, no bairro Cidade Praiana, em Rio das Ostras, resultou na apreensão de uma quantidade significativa de entorpecentes escondidos em um matagal. A ação ocorreu após denúncias anônimas que indicavam o armazenamento de drogas no local, além da venda realizada nas proximidades da Rua Santa Catarina.

Durante o patrulhamento, a equipe policial abordou um suspeito nas imediações, mas nada de ilícito foi encontrado com ele. Após informações de moradores apontarem os esconderijos utilizados pelos traficantes, os agentes localizaram um copo com pinos de cocaína a cerca de cinco metros do suspeito. Mais adiante, em outro ponto do terreno, foi encontrada uma sacola contendo mais pinos da mesma substância.

Enquanto dois outros indivíduos eram abordados, um terceiro homem se aproximou solicitando drogas, o que reforçou os indícios de tráfico no local. Os três foram conduzidos à delegacia, onde o caso foi registrado para análise das autoridades competentes.