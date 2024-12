Caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia para as devidas providências - Foto: Divulgação

Publicado 03/12/2024 18:14

Rio das Ostras - Uma operação realizada no bairro Nova Esperança, em Rio das Ostras, resultou na apreensão de uma sacola contendo material entorpecente e na abordagem de uma motocicleta sem placa. A ação ocorreu durante patrulhamento da equipe que identificou movimentação suspeita na Rua Joaquim de Azeredo.

Ao avistarem a viatura, três motocicletas fugiram em direção à rodovia, frustrando as tentativas de cerco realizadas pelos agentes. Em buscas pela região, os policiais encontraram uma sacola com substâncias ilícitas. Durante a ação, um homem se aproximou do local em uma motocicleta, vindo da mesma direção em que os outros indivíduos haviam escapado. Ele foi abordado e não portava itens ilícitos, mas o veículo estava irregular, sem placa de identificação.

Diante da situação, o caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia para as devidas providências

Caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia para as devidas providências Foto: Divulgação