Perícia confirma identidade de homem morto a tiros em Rio das OstrasFoto: Reprodução

Publicado 01/12/2024 13:23

Rio das Ostras - Um homem de 26 anos foi assassinado a tiros em Rocha Leão, distrito de Rio das Ostras. A vítima foi identificada como Jonas Graça, conforme exames realizados pelo Instituto Médico Legal (IML) de Macaé.

De acordo com informações da Polícia Militar, dois homens armados chegaram ao local em um carro e dispararam contra Jonas. A vítima tentou fugir, mas foi alcançada e morreu a poucos metros do ponto inicial do ataque.

As investigações preliminares indicam que Jonas possuía histórico de envolvimento no tráfico de drogas na região, além de registros criminais por lesão corporal e posse de entorpecentes. O caso foi registrado na 128ª Delegacia de Polícia de Rio das Ostras, que apura as circunstâncias do crime. Até o momento, os autores dos disparos não foram identificados, e ninguém foi preso.