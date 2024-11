Homem é preso após aplicar fraudes milionárias em todo o país - Foto: Reprodução

Publicado 29/11/2024 14:28

Rio das Ostras - Na tarde de quinta-feira (28), um homem de 42 anos foi preso em Rio das Ostras, após ser acusado de aplicar golpes financeiros em mais de 40 vítimas espalhadas por diversas regiões do Brasil. O indivíduo, com 11 registros criminais e dois mandados de prisão preventiva em seu nome, foi detido após uma operação conjunta entre a 78ª Delegacia de Niterói, a Polícia Civil do Amapá e a Subsecretaria de Inteligência.

Segundo as investigações, o criminoso organizava um esquema fraudulento envolvendo a venda de veículos de luxo a preços muito abaixo do mercado. No entanto, os carros nunca eram entregues, apesar de as vítimas realizarem transferências bancárias para garantir a compra. O valor das fraudes ultrapassou a marca de R$ 500 mil.

O acusado foi levado para a Delegacia de Niterói, onde permanece preso à disposição da justiça.