Consumidores terão chance de renegociar dívidas e recuperar crédito em Rio das Ostras - Foto: Ilustração

Publicado 28/11/2024 13:43

Rio das Ostras - Nos dias 10 e 11 de dezembro, das 9h às 16h, consumidores de Rio das Ostras poderão renegociar suas dívidas durante o Feirão Limpa Nome, que acontecerá na sede do Procon, localizada no Centro de Cidadania, no bairro Âncora. A iniciativa visa ajudar a população a limpar o nome e retomar sua capacidade de crédito, especialmente em um período de maior demanda financeira.

O evento conta com a parceria da Câmara de Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), que disponibilizarão consultas gratuitas ao cadastro de inadimplentes. Para participar, os interessados devem realizar o agendamento por telefone ou e-mail, em horário comercial.

Várias empresas de peso no mercado financeiro e de serviços participarão do evento, como bancos, concessionárias de energia e grandes redes varejistas, ampliando as possibilidades de negociação para os consumidores.