Atletas celebram o esporte e a natureza no Festival de Travessias em Rio das OstrasFoto: Douglas Smmithy

Publicado 28/11/2024 13:53

Rio das Ostras - O tradicional Festival de Travessias Natação no Mar será realizado neste fim de semana, nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro, para comemorar mais um ano do projeto que incentiva o esporte aquático em Rio das Ostras. Com uma programação variada, o evento terá competições de natação, shows ao vivo e celebrações na Praia da Boca da Barra.

A festa começa no sábado, às 18h30, com apresentações musicais de Duda Queiroz e SX Acústico. Às 20h30, o corte do bolo celebra os 19 anos do projeto. No domingo, as atividades esportivas têm início às 7h com a recepção dos participantes, seguida de aquecimento. As provas de 1600m, 800m e 400m terão largada às 8h, enquanto os 100m começam às 9h30. O encerramento está previsto para as 10h, com apresentação da Sociedade Musical Santa Cecília.

O evento contará ainda com a participação especial da Canoa Havaiana Fran' Ki' Waa, apoiando os atletas durante as provas.