Festival será aberto com o show "Lugar Comum", de Jac Esteves e Pedro Panesi - Foto: Ilustração

Publicado 29/11/2024 14:39 | Atualizado 29/11/2024 14:42

Rio das Ostras - A Concha Acústica de Rio das Ostras recebe, nesta sexta-feira (29), o Festival Pérolas do Leripe, que reúne 20 artistas locais que apresentarão músicas autorais criadas com a cidade como tema.



Criado pelos artistas Jac Esteves e Pedro Panesi, membros do Conselho Municipal de Cultura no setor de Música, o evento surgiu da necessidade da criação de um espaço para que os artistas locais pudessem apresentar suas canções autorais.



“Depois de muitas reuniões na Setorial de Música, decidimos criar essa oportunidade para a nossa classe. Acredito que o Festival Pérolas do Leripe chega para ficar na história de Rio das Ostras”, falou Pedro Panesi.



Os organizadores ressaltam que o festival não tem caráter competitivo nem propõe premiação, propondo uma grande confraternização entre os músicos da cidade, além de estimular aqueles desejam demonstrar seu talento através da composição.



“Não se trata de uma disputa, mas sim de uma união entre os músicos da cidade. Com muita empolgação e pouco tempo, os artistas locais criaram lindas canções para apresentação ao público”, reforça a produção do evento.



Com início marcado para às 19h e entrada gratuita, como já é tradicional nos eventos da Concha Acústica, o festival será aberto com o show “Lugar Comum”, de Jac Esteves e Pedro Panesi, que fez sucesso no Projeto Soul da Casa, em abril do ano passado.

