Publicado 02/12/2024 10:50

Rio das Ostras - Uma operação realizada pela equipe policial, com apoio da Motopatrulha de Trânsito (MPTRAN), desarticulou um esquema de tráfico de drogas na localidade de Portelinha, bairro Âncora, em Rio das Ostras. A ação foi conduzida com base em informações sobre atividades ilícitas na região, reforçando as diretrizes de combate ao crime organizado.

Os agentes montaram um cerco estratégico e obtiveram êxito ao interceptar dois indivíduos suspeitos. Com eles, foram encontrados materiais entorpecentes que corroboraram as denúncias. Após a abordagem, os envolvidos foram conduzidos à 128ª Delegacia de Polícia, onde os fatos foram apresentados à autoridade policial para investigação e possíveis medidas legais.

Material apreendido durante a operação no Âncora evidencia o combate ao tráfico local Foto: Divulgação