Ayres destaca estratégia do Sindicomércio para atrair consumidores ao comércio localFoto: Divulgação

Publicado 03/12/2024 18:29

Rio das Ostras - O comércio varejista de Rio das Ostras e região se prepara para um Natal promissor em 2024, impulsionado por um planejamento antecipado e ações estratégicas articuladas pelo Sindicato do Comércio Varejista de Rio das Ostras, Casimiro de Abreu e Silva Jardim. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ), 57,8% dos empresários consultados na Região Metropolitana do Rio fizeram ou planejam fazer encomendas específicas para o período, com 61,8% indicando novembro como o mês principal para essas aquisições.



O presidente do Sindicomércio, Marcelo Ayres, destacou a relevância da data para o aquecimento da economia local e o impacto na cadeia produtiva regional. Ele apontou que o planejamento dos lojistas reflete uma expectativa otimista de aumento nas vendas, considerando também o fluxo turístico pós-natalino que beneficia o comércio físico na região.

O Sindicato articulou junto ao Sesc e com o apoio das Prefeituras ações para atrair consumidores e fomentar as vendas natalinas. Entre as iniciativas estão a instalação de uma árvore de Natal iluminada, cortejo brincante, concerto natalino em local público e a chegada do Papai Noel.



Segundo Ayres, o Sindicomércio tem orientado os comerciantes a diversificar os estoques, implementar promoções e adotar ferramentas digitais para atrair consumidores. "A antecipação nas compras e a diversificação das estratégias são fatores determinantes para atender à demanda e potencializar os resultados deste período. Essas iniciativas também fortalecem parcerias com fornecedores, gerando impacto econômico em toda a cadeia",afirmou.