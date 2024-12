Iniciativa busca expandir o atendimento especializado às vítimas de violência, reforçando as políticas públicas voltadas à proteção infantil - Foto: Divulgação

Iniciativa busca expandir o atendimento especializado às vítimas de violência, reforçando as políticas públicas voltadas à proteção infantilFoto: Divulgação

Publicado 04/12/2024 16:12

Rio das Ostras - O Governo do Estado, por meio da Fundação para a Infância e Adolescência (FIA-RJ), inaugurou uma nova unidade do Programa de Atenção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Violência (NACA) em Rio das Ostras, na Região dos Lagos. A iniciativa busca expandir o atendimento especializado às vítimas de violência, reforçando as políticas públicas voltadas à proteção infantil.



"Com essa inauguração, ampliamos a rede de proteção às crianças e adolescentes que enfrentam situações de abuso. Nosso compromisso é prevenir, acolher e oferecer suporte integral às vítimas", declarou o governador Cláudio Castro.



A nova unidade já está em funcionamento e conta com uma equipe multiprofissional preparada para lidar com casos de violência física, psicológica, negligência, abandono e abuso sexual dentro do ambiente familiar. Além de atender Rio das Ostras, a unidade também beneficia os municípios vizinhos, como Casimiro de Abreu e Macaé.



Danielle Gimenez, gerente do programa, destacou o impacto positivo do novo polo. "A inauguração em Rio das Ostras representa mais um passo na luta contra a violência infantil. Atualmente, contamos com 21 unidades em funcionamento no estado, sendo 17 de gestão própria e quatro conveniadas. Desde 2020, em parceria com a UERJ, realizamos cerca de 10 mil atendimentos e encerramos 2 mil casos somente em novembro. Esses números demonstram a importância do programa no enfrentamento à violência doméstica e sexual", afirmou.



O trabalho do NACA inclui ações de prevenção e orientação, com foco na escuta especializada e na proteção integral às vítimas. A articulação com órgãos como o Conselho Tutelar, Ministério Público e delegacias é fundamental para garantir o atendimento humanizado e eficaz.



Jane Domingos, coordenadora da nova unidade, destacou a relevância do polo para o fortalecimento da rede de proteção. "Este espaço é um marco para a nossa região. Atuamos em parceria com o Sistema de Garantia de Direitos, oferecendo acolhimento especializado e acompanhamento técnico para crianças e adolescentes vítimas de violência ou negligência", explicou.



Com a nova unidade, a FIA-RJ reforça seu compromisso de ampliar o alcance das suas ações, garantindo os direitos das crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.



Iniciativa busca expandir o atendimento especializado às vítimas de violência, reforçando as políticas públicas voltadas à proteção infantil Foto: Divulgação