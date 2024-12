A cantora Karen Keldani se apresentará dia 8 de dezembro, depois da missa campal - Foto: Divulgação

Publicado 05/12/2024 19:58

Rio das Ostras - A devoção à Nossa Senhora da Conceição segue forte em Rio das Ostras, com celebrações que começaram no dia 29 de novembro e culminarão no próximo domingo, 8 de dezembro. A programação contará com uma procissão, missa campal e uma apresentação especial da cantora Karen Keldani, referência na música católica.

A concentração da procissão está marcada para as 17h, em frente à Biblioteca Municipal Professora Íris Galvão. Os fiéis seguirão pela Avenida Amazonas em direção à Igreja Matriz, finalizando na Praça José Pereira Câmara, onde será realizada a missa campal e a coroação de Nossa Senhora. Na sequência, o público será brindado com o show de Karen Keldani.

Carioca e conhecida por sua voz doce e marcante, Karen Keldani iniciou sua jornada musical aos sete anos. Crescendo no coral do compositor Waldeci Farias e na Paróquia da Ressurreição, ela desenvolveu um profundo vínculo com a música e a fé. Entre seus marcos estão a participação no coral da visita do Papa João Paulo II, a gravação do álbum "Minha Fé" em 2012 e apresentações na Jornada Mundial da Juventude em 2013, incluindo performances para o Papa Francisco.

Com uma carreira consolidada, Karen acumula milhões de reproduções no Spotify e sucessos recentes como "A Barca" e "Pai Nosso". Ela também levou sua música a grandes eventos como a Paixão de Cristo nos Arcos da Lapa.