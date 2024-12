Marco Jabu, músico homenageado, eternizado em composições que celebram a beleza e a cultura brasileiras - Foto: Ilustração

Marco Jabu, músico homenageado, eternizado em composições que celebram a beleza e a cultura brasileirasFoto: Ilustração

Publicado 10/12/2024 15:09

Rio das Ostras - Na próxima sexta-feira (13), o público de Rio das Ostras terá a chance de revisitar a história e o legado do músico e compositor Marco Jabu com o documentário “Canção Feliz: Vida e Obra de Marco Jabu”. As exibições gratuitas ocorrerão na sala de cinema da Fundação Rio das Ostras de Cultura (Froc), com sessões às 14h, 15h e 16h.



A produção retrata a jornada de Marco Jabu (1957-2018), desde suas primeiras incursões na música durante os anos de repressão da ditadura militar, passando por uma viagem marcante de Macaé à Ilha de Marajó, até sua chegada em Rio das Ostras nos anos 1990. Na cidade, ele viveu até sua morte, deixando um acervo de mais de 200 composições que homenageiam a cultura brasileira, incluindo poesias de João Cabral de Melo Neto e Paulo Leminski e paisagens da região costeira.



Dirigido pelo jornalista Pedro Panesi, filho do artista, o curta-metragem reúne depoimentos emocionantes de familiares e amigos que acompanharam de perto a vida de Jabu. A trilha sonora evidencia sua inspiração na fauna, flora e beleza marítima, com obras como "Boca da Barra" e "Cisco da Maré".



O filme foi produzido por uma equipe local e realizado através do Edital 016/2023 da Lei Paulo Gustavo, com apoio da Froc, reafirmando Rio das Ostras como um celeiro cultural vibrante e eterno lar de grandes talentos.