Centro da cidade passa por melhorias para impulsionar comércio e cultura - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 06/02/2025 15:26

Rio das Ostras - O Centro de Rio das Ostras passa por um processo de revitalização que visa reorganizar a região, trazendo mais segurança, valorização comercial e incentivo à cultura. A iniciativa surge como resposta a desafios estruturais e sociais, garantindo melhorias tanto para comerciantes quanto para moradores e visitantes.

Equipes técnicas da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, iniciaram reuniões com permissionários dos quiosques para mapear as necessidades mais urgentes e articular ações integradas. A estratégia inclui reforço na segurança, ordenamento do espaço urbano e estímulo a eventos culturais, tornando o local mais atrativo e dinâmico.

Com a recuperação da área, espera-se um impacto positivo na economia local, favorecendo o comércio e gerando novas oportunidades de negócios. Além disso, um ambiente mais organizado e seguro contribui para a qualidade de vida da população, incentivando a ocupação consciente do espaço público.