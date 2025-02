Primeira reunião do ano do CMMA discute desafios ambientais em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Primeira reunião do ano do CMMA discute desafios ambientais em Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 17/02/2025 14:39

Rio das Ostras - O Conselho Municipal de Meio Ambiente (CMMA) de Rio das Ostras realizou sua primeira reunião do ano no Parque dos Pássaros. Durante o encontro, foram apresentados o novo presidente do Conselho, Ricardo Torres, e os conselheiros representantes do setor público.

Entre os temas abordados, destacou-se a necessidade de melhorias na limpeza urbana, especialmente durante o verão, quando o fluxo de turistas dobra. Como solução, foi anunciado o reforço no efetivo da coleta de lixo e uma campanha educativa sobre o descarte correto de resíduos.

Sobre a Lagoa de Iriry, Torres afirmou que acompanha a questão da balneabilidade desde a transição de governo e discute soluções com o Saae e a Rio + Saneamento, incluindo um cinturão de saneamento e limpeza mecanizada da vegetação aquática.

Além disso, o projeto Praia Saudável inicia um mutirão de limpeza no próximo sábado (22), com apoio de ONGs e empresas. Já em março, será promovida a limpeza de 17 praias.

A reunião também debateu a realização do Carna Jazz 2025 na APA da Lagoa de Iriry, com o Conselho solicitando mais documentos para avaliação ambiental.