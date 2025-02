Policiais apreendem cocaína e maconha durante operação no Cantinho do Mar, em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Policiais apreendem cocaína e maconha durante operação no Cantinho do Mar, em Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 17/02/2025 14:15

Rio das Ostras - Policiais militares da 3ª Cia do 32º BPM de Rio das Ostras apreenderam drogas e detiveram três suspeitos durante uma operação no bairro Cantinho do Mar. A ação ocorreu após uma denúncia apontar que um homem estaria traficando entorpecentes próximo a um carro preto na região.

Ao chegarem ao local, os agentes identificaram um indivíduo com as características descritas, mas, ao notar a presença da viatura, ele entrou em um veículo e tentou fugir com um comparsa. Os policiais se dividiram e abordaram o carro, encontrando quatro buchas de maconha. Paralelamente, outra equipe localizou uma bolsa contendo 50 pinos de cocaína e 13 buchas de maconha no ponto indicado pela denúncia.

Dois suspeitos confessaram que o material pertencia ao homem apontado na denúncia. Todos os envolvidos foram conduzidos à 128ª DP para as devidas providências.