Bairro Harmonia: o maior projeto de desenvolvimento urbano do Estado do Rio de Janeiro Foto: Divulgação

Publicado 24/03/2025 15:40

Bairro Harmonia, projeto que já concentra equipamentos de grande sucesso, como o Shopping Plaza Rio das Ostras, Atacadão e Vilarejo, além de dois empreendimentos residenciais e um comercial que são sucesso de vendas, anunciou, nesta segunda-feira (24), os planos de expansão para próximos anos.Com a proposta de oferecer as opções de moradia, trabalho, lazer, educação, comércio e serviços, com segurança e sustentabilidade, o bairro é um dos poucos bairros planejados no Brasil. Lançado em 2024, o bairro teve a primeira fase 100% vendida em 6 horas.De acordo com Rafael Bousquet, CEO do empreendimento, mais do que um espaço físico, é um projeto que coloca as pessoas em primeiro lugar, redefinindo os padrões de qualidade de vida da cidade. “Imagine um lugar onde cada detalhe foi planejado para proporcionar uma experiência única, onde a harmonia entre o útil e o agradável é a essência. Criamos um bairro com uma infraestrutura de ponta, oferta completa de serviços e paisagismo diferenciado. Será possível passear por uma ciclovia, se exercitar em quadras esportivas, de areia e gramada, e aproveitar a área verde de um parque. Haverá ainda um Espaço Kids e um Pet Place”.o das Ostras reúne potencial para se tornar referência em urbanismo qualificado, turismo e sustentabilidade. Foi a primeira cidade do Brasil até 100 mil habitantes a ter esgoto tratado e emissário submarino para 80% da população. Possui água e energia abundantes. O próximo passo é montar um equipamento urbano para transformar a cidade em destino. A região já recebe 4 milhões de turistas por ano.Pesquisas realizadas durante a elaboração do projeto indicaram que o município de Rio das Ostras, somado ao distrito de Barra de São João, tem potencial de consumo de R$ 1,5 bilhão em diversos segmentos, como restaurantes, farmácias e mercados, dos quais R$ 500 milhões estavam sendo gastos em outras cidades por falta de opções locais. “Temos o terceiro maior IDH do estado, com uma boa renda per capita. A região imediata, formada por Rio das Ostras, Barra de São João, Unamar, Tamoios e Casimiro de Abreu, possui mais de 340 mil habitantes. Quando somada às cidades do entorno - Búzios, Macaé, Cabo Frio e São Pedro da Aldeia - a população passa de 1 milhão de habitantes. Isso nos mostrou a grande oportunidade de investimento nessa área. Geralmente, os bairros crescem no entorno das vias. No caso do Bairro Harmonia, é o bairro que está guiando a expansão de Rio das Ostras. É um bairro feito para a cidade”, explica Rafael Bousquet.Serão R$ 1,3 bilhões de investimentos, que gerarão R$ 821 milhões de faturamento anual e 4,7 mil empregos recorrentes. Nos próximos 6 anos, até 2030, estão previstos hospital particular, rodoviária, novas habitações e o hotel Ibis Styles, o primeiro empreendimento hoteleiro de rede internacional em Rio das Ostras. “Essas são apenas algumas das etapas para uma nova realidade”, afirma.O Harmonia terá também áreas destinadas à hospital, rodoviária, hotel, escola e posto de gasolina. A segurança e garantida por câmeras e pelo acesso controlado. Os compradores da primeira etapa de lotes residenciais ganharam projeto de casa feito pela startup Instacasa. O empreendimento conta com a excelência da Sinal Business e da Sinal Construtora, sinônimo de tradição e confiança na Região dos Lagos.Paulo Toledo, CEO da CIA Multiplataforma imobiliária, responsável pela comercialização do empreendimento, acredita que nos próximos anos o bairro estará ainda melhor porque contará também com a gestão dos moradores. “É comum nos perguntarem quanto custa o metro quadrado. Mas não oferecemos metro quadrado, e sim tempo ao quadrado. É um novo estilo de vida, que proporciona tudo o que você precisa no passo de uma caminhada”.Para Luciano Borghesi, CEO da DRTZ, especialista em urbanismo, o Bairro Harmonia vai além do morar bem. “O empreendimento reúne três das principais tendências do urbanismo: sentimento de lugar, uso misto, com residências e espaços comerciais, e a criação de uma comunidade. Isso vai criar uma qualidade de vida superior. É o viver bem”. Ele acrescenta que uma das riquezas do bairro é atender diversos segmentos. “Não apenas o público que vai morar, mas atender a cidade toda, a região. O segredo é criar vida”.Empreendimento segue conceito de bairros planejados - A inauguração do Bairro Harmonia em Rio das Ostras significa a chegada do conceito de bairros planejados ao município. A ideia se encaixa, de certa forma, no conceito das “cidades de 15 minutos”, que é aplicado a um território urbano onde os habitantes podem acessar todas as suas necessidades básicas a uma caminhada de 15 minutos, sendo possível viver, trabalhar e se divertir em espaços de lazer dentro de um raio confortável de caminhada. Também possui foco na sustentabilidade, ao apostar em deslocamentos a pé ou em bicicletas, sempre em busca de uma vida mais saudável para os moradores. Os princípios que norteiam a cidade de 15 minutos são ecologia, proximidade, solidariedade e participação.Cidades de 15 minutos são construídas a partir de uma série de bairros de 5 minutos, também conhecidos como bairros caminháveis. O bairro planejado é uma solução urbana desenhada para que seus moradores tenham lazer, serviço de comércio, educação ou saúde, com área verde, sem necessidade de um deslocamento muito grande, tendo tudo próximo, privilegiando a mobilidade urbana e a qualidade de vida.Esse não é um conceito novo, tendo diversos exemplos dentro e fora do Brasil. Com o passar dos anos, no entanto, os projetos de desenvolvimento de novos bairros permitem incorporar novas tecnologias e diferenciais que hoje são demandados pela sociedade, como a sustentabilidade, uma tendência forte no mercado imobiliário que não pode ser deixada de fora.Os bairros planejados podem ser entendidos como empreendimentos residenciais e comerciais com uma variedade de serviços e opções de cultura e lazer, promovendo assim um uso misto do espaço urbano. Não é apenas um condomínio de lotes com serviços e torre comerciais agregadas. É preciso considerar a vocação imobiliária de uma determinada área, a sua lógica urbana, os fluxos existentes, os relacionamentos entre os clusters produtivos e as informações de oferta e demanda.O resultado desse esforço coletivo é um local que contribui para a qualidade de vida e o bem-estar da comunidade. Além disso, há uma preocupação para que eles sejam ambientes seguros, limpos, com ruas arborizadas, áreas verdes e uma infraestrutura que permita meios de transportes.Outro grande diferencial é a presença de áreas comerciais pensadas para o bairro. Padarias, farmácias, mercados e outras conveniências estão ao alcance dos moradores, proporcionando ainda mais comodidade e praticidade.Um dos atrativos do Bairro Harmonia é o Shopping Plaza Rio das Ostras, maior empreendimento comercial do município e um dos maiores da região. Foi inaugurado em abril de 2024, com mais de 30 mil m² de área total construída, área bruta locável de 17 mil m², 173 operações, praça de alimentação, Vila Gourmet, estacionamento com 1.139 vagas, cinema da rede CineShow, com estrutura de sala Gold e poltronas premium, academias, de ginástica, dança, jiu-jitsu e musculação, além de espaço kids e uma ampla área de bem-estar e saúde, onde estão instaladas as clínicas médicas, odontológicas e estéticas.