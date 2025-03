Iniciativa busca valorizar atrativos naturais e culturais da cidade, incentivando a produção de artesanato com identidade local - Foto: Divulgação

Publicado 24/03/2025 14:44 | Atualizado 24/03/2025 14:44

Rio das Ostras - Para fortalecer a conexão entre os artesãos e o patrimônio natural e cultural de Rio das Ostras, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo realizou, no último sábado, 22, mais uma edição do projeto “Rio das Ostras Passo a Passo”. A iniciativa é uma caminhada guiada, que percorre pontos turísticos, como o Monumento Natural dos Costões Rochosos, Tocolândia, Orla de Costazul, Quiosque do Artesão e Lagoa de Iriry.

Durante o percurso, os participantes puderam vivenciar experiências culturais, incluindo uma apresentação de capoeira no Mirante da Baleia e um sorteio de brindes oferecidos por lojas colaborativas de artesanato local.

De acordo com Márcio Cerqueira, técnico em turismo da Secretaria, a iniciativa busca estimular os artesãos a conhecerem melhor os atrativos da Cidade, refletindo essas referências na produção artesanal e promovendo o turismo local. “Queremos que os artesãos se inspirem nas belezas naturais e culturais do Município para criarem produtos que reflitam a identidade de Rio das Ostras. Além disso, a intenção é que eles também possam indicar esses locais aos visitantes e fomentar o turismo sustentável”, afirmou.

O projeto “Rio das Ostras Passo a Passo” está aberto a munícipes, turistas e instituições interessadas. As inscrições podem ser feitas na Divisão de Planejamento e Estudos Turísticos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo ou por meio das redes sociais da Prefeitura, onde também é possível acompanhar a programação das próximas edições.