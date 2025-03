Audiência pública em Rio das Ostras cobra explicações da Rio+ Saneamento sobre as altas tarifas e a qualidade dos serviços - Foto: Divulgação

Audiência pública em Rio das Ostras cobra explicações da Rio+ Saneamento sobre as altas tarifas e a qualidade dos serviçosFoto: Divulgação

Publicado 21/03/2025 11:57

Rio das Ostras - A concessionária Rio+ Saneamento foi duramente criticada durante audiência pública na Câmara de Rio das Ostras. A população, vereadores e representantes de entidades locais, como a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), expressaram descontentamento com o aumento nas tarifas e os constantes problemas no abastecimento de água.

A CDL, representada por Patrícia Valverde e Sérgio Rodrigues, destacou o impacto negativo das altas taxas cobradas pela concessionária, especialmente a polêmica taxa de esgoto, que tem gerado insatisfação desde o ano passado. Em dezembro de 2024, a Rio+ aplicou um reajuste de 14,28% na tarifa de água, aumentando ainda mais o descontentamento popular.

Durante a audiência, a coordenadora de Proteção e Defesa do Consumidor, Michelle Mansur, e o presidente da Câmara de Rio das Ostras, vereador Marciel (PL), exigiram explicações da empresa sobre as tarifas consideradas abusivas e a falta de melhorias nos serviços prestados. A Rio+ Saneamento justificou o aumento das tarifas, afirmando que o reajuste estava previsto no contrato e autorizado pela Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio (Agenersa), cujos representantes também estavam presentes no encontro.

No entanto, para o vereador Marciel, a agência reguladora é igualmente responsável pela insatisfação da população, já que não realiza a fiscalização necessária e permite “arbitrariedades” por parte da concessionária. “Não aguentamos mais ser enganados. Em 2022, a empresa apresentou a mesma justificativa, e continua tratando a população com desrespeito. Agora, com a mudança no Executivo e na Câmara, vamos exigir que a Rio+ respeite a cidade ou abandone o município”, afirmou.