Encontros reunirão a população para debater as principais demandas dos bairrosFoto: Ilustração

Publicado 21/03/2025 11:23

Rio das Ostras - A Prefeitura de Rio das Ostras realizará, na próxima quarta-feira, 26 de março, a Audiência Pública do Setor B, às 18h30, na Escola Municipal Prefeito Célio Sarzedas, localizada na Rua Guaporé, 306, Balneário Remanso. O encontro reunirá moradores de Operário, Peroba, Casa Grande, São Cristóvão, Balneário Remanso, Extensão Novo Rio das Ostras e Residencial Camping do Bosque para discutir as necessidades da região.

Dando continuidade ao calendário, no dia 2 de abril será promovida a Audiência Pública do Setor C, às 18h30, na Fundação Rio das Ostras de Cultura, no Centro. Já no dia 9 de abril, o debate acontecerá no Setor D, no Colégio Professora América Abdalla, em Nova Esperança.

Durante as reuniões, a população poderá expor as principais demandas dos bairros, auxiliando na definição de investimentos e políticas públicas de acordo com o orçamento municipal. O Orçamento Participativo é um importante instrumento de mobilização popular que fortalece a democracia e garante que as decisões sejam tomadas de forma transparente e coletiva.