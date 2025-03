Município chama atenção para vacinação contra sarampo - Foto: Douglas Smmithy

Município chama atenção para vacinação contra sarampoFoto: Douglas Smmithy

Publicado 21/03/2025 11:17

Rio das Ostras - Diante da confirmação de novos casos de sarampo no Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria Municipal de Saúde de Rio das Ostras reforça a necessidade de vacinação para evitar a propagação da doença. Altamente contagioso, o sarampo já foi uma das principais causas de mortalidade infantil no mundo e voltou a preocupar autoridades sanitárias.

A Secretaria de Estado de Saúde confirmou que duas crianças foram diagnosticadas com sarampo em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, e outros estados já registram casos. No cenário internacional, surtos atingem países da Europa e das Américas, com aumento expressivo de óbitos.

Segundo a coordenadora de Vigilância em Saúde, Nirvana Braga, a vacinação é a melhor estratégia de combate à doença. “É importantíssimo manter a adesão à vacina contra o sarampo. Essa é uma responsabilidade de todos; com a imunização, estamos protegendo a nossa saúde, da nossa família e de toda a população. A vacinação é uma barreira eficaz e deve ser uma prioridade para todos nós”, enfatiza.

O Ministério da Saúde recomenda a aplicação de duas doses: a primeira aos 12 meses, com a Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola), e a segunda aos 15 meses, com a Tetra Viral (que inclui varicela). Jovens e adultos até 59 anos que não completaram o esquema vacinal também devem se imunizar.

O sarampo pode levar a complicações graves, como pneumonia, encefalite, diarreia e até cegueira. A Organização Mundial da Saúde (OMS) alerta que o avanço da doença está ligado à baixa cobertura vacinal, reforçando a necessidade de campanhas de conscientização.

Os sintomas incluem manchas vermelhas no corpo, febre alta, tosse seca, conjuntivite e mal-estar. Em caso de suspeita, a orientação é buscar imediatamente atendimento médico para evitar a disseminação do vírus.

Para mais informações, a população pode entrar em contato com a Vigilância Epidemiológica pelo telefone (22) 2771-2134 ou com a Divisão de Imunização pelo número (22) 2771-5971.