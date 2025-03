Alunos terão acesso a técnicas atualizadas e aprendizado prático para atuar no mercado - Foto: Divulgação

Alunos terão acesso a técnicas atualizadas e aprendizado prático para atuar no mercadoFoto: Divulgação

Publicado 21/03/2025 11:26

Rio das Ostras - Moradores de Rio das Ostras terão a oportunidade de se qualificar gratuitamente para o setor de gastronomia e serviços. As inscrições já estão abertas para cursos profissionalizantes que serão ministrados no Centro de Qualificação José Hugo Celidônio, em Nova Cidade. A iniciativa visa capacitar a população, impulsionar o empreendedorismo e ampliar as chances de inserção no mercado de trabalho.



Entre as formações oferecidas estão os cursos “Pizzas – Segredos e Receitas que São Massa” e “Salgados que Rendem Clientes”, ambos com 52 horas de carga horária. Além disso, opções mais curtas, como “Preparo de Massas Frescas e Recheadas” (20 horas), “Quanto Vale o Meu Produto?” (16 horas) e “Técnicas de Serviços de Garçom com Ênfase em Vendas” (48 horas), também estão disponíveis.



Os cursos são promovidos por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Rio das Ostras, o Sindicomércio e o Senac RJ, dentro do Programa Senac de Gratuidade (PSG), destinado a pessoas de baixa renda, com renda familiar per capita de até dois salários-mínimos. As aulas serão conduzidas por instrutores qualificados do Senac, e os alunos receberão certificação ao término da capacitação.



As inscrições devem ser feitas online, pelo site https://psg.rj.senac.br/Ext/Vagas.aspx, onde também está disponível a programação completa. As vagas são limitadas, e a seleção será baseada em critérios socioeconômicos.



Com quase oito décadas de atuação, o Senac RJ é referência na formação de profissionais para o comércio de bens, serviços e turismo. Signatário do Pacto Global da ONU desde janeiro de 2023, a instituição investe fortemente na inclusão social e na capacitação de mão de obra qualificada.







Qualificação, Oportunidade, Capacitação