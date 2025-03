Equipes intensificam limpeza do Canal de Medeiros para melhorar o escoamento da água - Foto: Divulgação

Equipes intensificam limpeza do Canal de Medeiros para melhorar o escoamento da águaFoto: Divulgação

Publicado 21/03/2025 11:29 | Atualizado 21/03/2025 11:29

Rio das Ostras - Para reduzir os transtornos causados pelas chuvas, uma força-tarefa está atuando na limpeza e desobstrução de canais em Rio das Ostras. Nesta quarta-feira, dia 19, equipes iniciaram a remoção de areia, sedimentos e lixo do Canal de Medeiros, facilitando o escoamento da água e minimizando riscos de alagamentos.

Os trabalhos fazem parte do Programa Limpa Rio, do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), que também contempla o Rio Jundiá com serviços de dragagem e desassoreamento. Além disso, outras localidades, como Village, Mar do Norte, Palmital, Serramar e Liberdade, também estão recebendo intervenções para melhorar a drenagem urbana.

A Prefeitura de Rio das Ostras reforça que as ações são essenciais para garantir a segurança da população e evitar o acúmulo de resíduos que podem obstruir o fluxo das águas pluviais. “Essas medidas visam garantir a segurança da população e a preservação do meio ambiente, evitando o acúmulo de resíduos e o entupimento das vias de escoamento”, destacou o subsecretário de Serviços Públicos, Diogo Azevedo.

Além da dragagem, equipes seguem atuando na limpeza de ralos e na desobstrução da rede de drenagem em diversos pontos da cidade.