Veggari leva sua nova turnê ao interior do Rio com mensagens de força e liberdadeFoto: Divulgação

Publicado 24/07/2025 14:02

Rio das Ostras - Vivian Veggari vai estrear sua nova fase musical no Rio de Janeiro, no dia 3 de agosto, com uma turnê que promete emocionar e provocar reflexões. A cantora e atriz paulista escolheu o Teatro Odisséia, na Lapa, como ponto de partida da série de apresentações que percorrerá a capital e a Região dos Lagos.

A primeira apresentação acontecerá no dia 4 de agosto e marcará o início oficial do show que levará a artista a cidades como Macaé e Rio das Ostras. O repertório será ancorado no single Controle, uma canção que trata de liberdade, autoestima e protagonismo feminino. A letra apresenta versos diretos e cheios de atitude, como "Tu tá achando que pode me controlar, toma cuidado que eu posso me vingar".

Natural de Taquaritinga, no interior de São Paulo, Veggari começou a carreira no Direito, mas foi nas artes que encontrou sua vocação. Atuou em novelas e filmes de destaque, como Chiquititas, Berenice Procura e De Volta aos 15, série da Netflix. Agora, aposta na música como sua principal forma de expressão.

"Controle fala sobre se libertar das amarras, celebrar a sensualidade e não viver com medo do olhar alheio. É uma música para dançar com coragem", afirma a cantora.

A passagem por Macaé incluirá show na Praia dos Cavaleiros, local conhecido pela vida noturna agitada e gastronomia. Em Rio das Ostras, a apresentação será na região de Costazul, famosa por eventos culturais e paisagens à beira-mar.