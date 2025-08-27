Secretários de Turismo alinham estratégias para impulsionar a Costa do Sol como destino integrado - Foto: Divulgação

Secretários de Turismo alinham estratégias para impulsionar a Costa do Sol como destino integradoFoto: Divulgação

Publicado 27/08/2025 18:16 | Atualizado 27/08/2025 18:27

Rio das Ostras - A integração do turismo ganhou destaque em Maricá com a realização do 2º Encontro Regional dos Secretários de Turismo da Costa do Sol. O evento reuniu representantes de diversos municípios da região, que discutiram estratégias para impulsionar o setor de forma conjunta e planejada.

Durante o encontro, os gestores apresentaram as principais demandas de suas cidades e sugeriram ações voltadas ao fortalecimento do turismo regional. Entre os temas debatidos, esteve a implantação do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico e Turístico da Costa do Sol, que terá cronograma próprio e busca dar mais eficiência às iniciativas coletivas. Também foi definido o calendário dos próximos encontros e anunciada a criação de um grupo permanente de secretários para acompanhar as propostas.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Rio das Ostras, Rodrigo Peleteiro, destacou a importância do diálogo entre os municípios. Segundo ele, a união de esforços é essencial para consolidar a Costa do Sol como destino turístico de relevância nacional e internacional. “Esse trabalho conjunto gera oportunidades de emprego, atrai investimentos e fortalece o desenvolvimento sustentável, sem perder de vista a preservação ambiental”, afirmou.

As discussões em Maricá reforçaram o papel estratégico da região, que aposta na integração entre as cidades para se firmar como referência no turismo. A continuidade dos encontros deve garantir avanços concretos e resultados duradouros para o setor.