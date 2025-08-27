Secretários de Turismo alinham estratégias para impulsionar a Costa do Sol como destino integradoFoto: Divulgação
Costa do Sol une forças para fortalecer turismo regional
Encontro em Maricá reúne secretários e define ações conjuntas para integrar cidades do litoral
Câmara de Araruama se prepara para julgamento das contas de ex-prefeita
Rejeição pode tornar Lívia de Chiquinho (PODE) inelegível por oito anos, assim como ocorreu com seu marido e ex-prefeito, Chiquinho da Educação (PODE)
Prefeito de Arraial do Cabo entrega van inclusiva para atender Casa do Autista
Ação faz parte da Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla e teve a presença também do vice-prefeito, secretários, marcando reforço às políticas públicas de inclusão
Ex-prefeito de Iguaba toma posse como consultor da Comissão de Ciências Políticas e Economia da OAB-RJ
Vantoil Martins, atualmente secretário de Desenvolvimento Econômico do município iguabense, assumiu a função em solenidade no Rio, que contou com autoridades da Ordem dos Advogados do Brasil e lideranças políticas
Prefeito de Cabo Frio busca apoio de Cláudio Castro para saúde, turismo e infraestrutura
Reunião ocorreu um dia após Dr Serginho (PL) assinar decreto que extinguiu secretarias e cortou gastos por queda na arrecadação de royalties
Secretária da Mulher de Búzios é elogiada em evento do Selo Amiga da Mulher, no Palácio Guanabara
Daniele Guimarães foi citada pela primeira-dama do RJ durante evento que marcou o lançamento da terceira edição da certificação estadual
