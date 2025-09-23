Participantes poderão explorar sabores e técnicas artesanais na aula inaugural do projeto Temperoterapia, que começa nesta quarta-feira na Câmara Municipal - Foto: Ilustração

Publicado 23/09/2025 13:33

Rio das Ostras - Rio das Ostras recebe nesta quarta-feira, 24, às 18h, a aula inaugural do projeto Temperoterapia, iniciativa da Fundação Rio das Ostras de Cultura (Froc) que oferece oficinas gratuitas de culinária voltadas para a gastronomia artesanal. O projeto é estruturado em oito módulos, realizados aos sábados, e busca unir aprendizado, criatividade e convivência entre os participantes.

A presidente da Froc, Rosemarie Teixeira, conduzirá a primeira aula, que inclui sorteio das vagas disponíveis. Cada inscrito poderá participar de apenas um módulo, com temas que vão de “Socorro, não sei cozinhar” a “Lanches rápidos”, “Peixes e frutos do mar”, “Cozinha da ancestralidade” e “Doces a jato”. Ao final de cada encontro, os participantes terão a oportunidade de degustar as receitas preparadas.

Rosemarie destaca que o projeto vai além das receitas. “Cozinhar é um gesto de afeto e cuidado. O Temperoterapia valoriza a convivência, o aprendizado coletivo e a importância do alimento na vida familiar”, afirma. Na aula inaugural, também serão abordados temas como manipulação e higienização de alimentos, garantindo segurança e qualidade.

O projeto disponibiliza todo o material didático gratuitamente e é aberto a moradores com mais de 16 anos interessados em gastronomia artesanal, alimentação saudável, reaproveitamento e cultura alimentar. A participação não gera vínculo empregatício nem remuneração.

Serviço:

Aula inaugural Temperoterapia

Data: 24 de setembro

Horário: 18h

Local: Câmara Municipal de Rio das Ostras – Avenida dos Bandeirantes, 2000 – Verdes Mares