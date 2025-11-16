Atendimentos no Procon aumentaram desde agosto por causa de cobranças consideradas abusivasFoto: Reprodução
A coordenadora do órgão, Michele Mansur, afirma que a cobrança com datas repetidas não é permitida e orienta o consumidor a agir assim que perceber o erro: procurar a Enel e exigir a adequação dos vencimentos. Ela reforça que ninguém deve arcar com duas tarifas no mesmo período. Caso a concessionária se recuse a corrigir o problema, o morador pode registrar a denúncia pessoalmente no Procon, no Centro de Cidadania do Âncora.
Segundo o órgão, o número de queixas disparou desde agosto, e a justificativa da empresa sobre ajustes baseados em resoluções da ANEEL não invalida o direito do consumidor. O Procon lembra que decisões judiciais já reconheceram esse tipo de cobrança como prática abusiva em todo o país.
Michele ressalta que o atendimento segue firme e alinhado ao Código de Defesa do Consumidor, que garante proteção em situações como essa. Ela reforça que os moradores podem contar com o órgão para acompanhar os casos e cobrar providências da concessionária.
O atendimento no Procon funciona de segunda a sexta, das 8h às 18h, na Rua das Casuarinas, 595, no Âncora. O órgão também recebe denúncias pelo WhatsApp 2771 6581 e pelo e-mail faleprocon@gmail.com.
Em nota, a Enel informou que, para viabilizar adequações no processo de faturamento, em conformidade com a regulação vigente, alguns clientes poderão ter a ocorrência de duas contas de energia com vencimento no mesmo mês, correspondentes a períodos de consumo distintos, devendo ambas serem quitadas.
