Público deve lotar o Teatro Joel Barcellos para duas produções que prometem encantar todas as idades - Foto: Reprodução

Público deve lotar o Teatro Joel Barcellos para duas produções que prometem encantar todas as idadesFoto: Reprodução

Publicado 15/11/2025 11:22

Rio das Ostras - O Teatro Municipal Joel Barcellos recebe, neste fim de semana, uma programação que promete mexer com a memória afetiva do público e abrir novas portas para quem ama dança. Entre sábado e domingo, dois espetáculos tomam o palco e transformam o espaço cultural em cenário de fantasia, emoção e histórias marcantes.

“Uma Sublime Volta ao Mundo” abre a agenda no sábado com duas sessões, às 18h e às 20h. A montagem celebra o encerramento do ano letivo da Sublime Arte e Dança e conta a história de uma mulher que reencontra sua própria liberdade após a visita inesperada de uma fada. A proposta leva o público por uma viagem guiada por coreografias vibrantes, misturando ritmos, culturas, cores e sentimentos que conversam com todas as idades.

No domingo, a clássica magia do balé entra em cena com a apresentação única de “O Quebra-Nozes”, às 19h30. Realizada pelo Estúdio de Dança Corpo, a montagem aposta em uma leitura autoral do original de 1892, inspirado na versão de Alexandre Dumas para o conto de E.T.A. Hoffmann. A trilha de Tchaikovsky conduz Clara em uma noite de descobertas, batalhas e sonhos que ganham vida quando o boneco de soldado se transforma em príncipe e a leva até o Reino das Neves e dos Doces.

Os espetáculos acontecem no Teatro Municipal Joel Barcellos, na Avenida Amazonas, s/n, Extensão Novo Rio das Ostras. Os ingressos são vendidos diretamente pelas produções. Para “Uma Sublime Volta ao Mundo”, as entradas custam entre 25 reais (antecipado) e 50 reais (na hora), com vendas pelo WhatsApp: (22) 99244-9363. Já para “O Quebra-Nozes”, os ingressos saem por 40 reais (inteira) e 20 reais (meia), disponíveis na secretaria do Estúdio de Dança Corpo.