Espaço no Centro de Cidadania será preparado para receber quem busca serviços do INSS - Foto: Divulgação

Espaço no Centro de Cidadania será preparado para receber quem busca serviços do INSSFoto: Divulgação

Publicado 15/11/2025 11:22

Rio das Ostras - A chegada da Sala INSS Digital vai representar um novo ritmo no atendimento previdenciário em Rio das Ostras. A partir da inauguração, marcada para segunda-feira, dia 17, às 11 horas, o Centro de Cidadania, no Âncora, passará a oferecer um espaço pensado para aproximar o cidadão dos serviços do INSS, reduzindo deslocamentos e facilitando o acesso a informações e benefícios. A proposta promete tornar o dia a dia mais leve para quem enfrenta burocracias e depende de agilidade.

Criada por meio de um Acordo de Cooperação Técnica entre o Município e o INSS, a futura sala permitirá que o morador use a plataforma digital do órgão com apoio presencial de profissionais capacitados. A iniciativa deve gerar mais conforto, rapidez e autonomia aos usuários, que poderão resolver demandas sem sair da cidade.

O espaço vai disponibilizar mais de 15 serviços, como aposentadorias por idade urbana e rural, por tempo de contribuição e para pessoas com deficiência. Também serão oferecidos benefícios assistenciais para idosos e pessoas com deficiência, pensão por morte, salário-maternidade, auxílio-reclusão, auxílio-acidente de trabalho e a certidão por tempo de contribuição.

A Sala INSS Digital vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no Centro de Cidadania, situado na Rua das Casuarinas, número 595, no Âncora.