Ptefeito Fabinho Costa (CID) se reúne com secretários de Segurança Pública - Ascom

Publicado 14/11/2025 18:36 | Atualizado 14/11/2025 18:36

Iguaba Grande - SEGURANÇA NA REGIÃO DOS LAGOS



O prefeito de Iguaba Grande, Fabinho Costa (CID), se reuniu com secretários de Segurança Pública da Região dos Lagos e os comandantes das guardas civis dos municípios pra falar da capacitação das guardas civis municipais no uso de armas não letais. Por telefone, Fabinho ressaltou que a iniciativa reforça o compromisso de integrar as guardas municipais e fortalecer a segurança pública regional. O prefeito afirmou que a qualificação conjunta é fundamental para aprimorar o trabalho desempenhado pelas corporações e agradeceu ao comando e aos instrutores dos Fuzileiros Navais pela parceria. Segundo ele, a integração entre os municípios é essencial para avançar em ações de proteção e cuidado com toda a Região dos Lagos.

AMPLIAR PARTICIPAÇÃO



O encontro foi sobre o treinamento ministrado pelo Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha - ocorrido nas duas últimas quintas-feiras e solicitado pela prefeitura iguabense, que articula a formação para sua Guarda Civil Municipal e estuda ampliar a participação para outras cidades da região. Além de Iguaba, participaram equipes de São Pedro da Aldeia, Arraial do Cabo, Cabo Frio e Araruama. Comandaram a capacitação o comandante da corporação, capitão de Fragata Michel Melo; o oficial de Operações, Frasson; o instrutor de Tecnologia Não Letal, primeiro-tenente Fróes; e o suboficial Mor do batalhão, Pacheco.