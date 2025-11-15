Prefeito durante reunião em Brasília, em busca de investimentos para a cidade - Foto: Divulgação

Prefeito durante reunião em Brasília, em busca de investimentos para a cidadeFoto: Divulgação

Publicado 15/11/2025 11:22

Rio das Ostras - Carlos Augusto voltou a Rio das Ostras trazendo na bagagem uma semana marcada por encontros, negociações e muitas conversas em Brasília. A agenda, que reuniu ministros, deputados e senadores, reacende a expectativa por novos investimentos e reposiciona o município no mapa político nacional, depois de anos de afastamento institucional.

O prefeito compartilhou nas redes sociais detalhes da viagem e lembrou o cenário de dificuldades encontrado ao assumir a cidade. Ele destacou que ainda enfrenta reflexos de um longo período de abandono, agravado pela queda nos royalties, mas afirmou que segue firme na reconstrução administrativa. Em tom pessoal, falou sobre motivação, resiliência e a sensação de ver portas se abrindo para Rio das Ostras em meio ao desafio de reorganizar a máquina pública.

O retorno ao diálogo com as esferas estadual e federal é um dos pontos mais enfatizados por Carlos Augusto. Ele lembrou que o município passou anos distante dos espaços onde decisões são tomadas e que retomar essa articulação tem sido fundamental para garantir avanços. A aproximação rendeu resultados expressivos em 2025, como parcerias que impulsionaram obras na Lagoa de Iriry e ações do Programa Limpa Rio.

No âmbito federal, dois projetos do governo municipal foram aprovados no Novo PAC, somando cerca de 23 milhões de reais destinados a obras de prevenção de alagamentos. As iniciativas representam passos concretos para ampliar infraestrutura, melhorar a qualidade de vida e dar mais segurança à população em áreas vulneráveis.

Para o prefeito, cada reunião representa uma oportunidade de mudar a realidade local. Ele reforçou que continuará buscando recursos, apresentando propostas e abrindo caminhos que fortaleçam o desenvolvimento de Rio das Ostras. O foco, segundo ele, é garantir serviços mais eficientes, ampliar investimentos e entregar resultados que impactem diretamente o dia a dia da população.