Prefeito durante reunião em Brasília, em busca de investimentos para a cidadeFoto: Divulgação
Viagem a Brasília reforça articulação e abre novas perspectivas para Rio das Ostras
Carlos Augusto retorna ao município após série de reuniões que ampliam diálogo e garantem avanços em projetos estratégicos
Sala INSS Digital vai ampliar o acesso a serviços e facilitar a vida do morador de Rio das Ostras
Estrutura será inaugurada na segunda, dia 17, e reunirá mais de 15 atendimentos previdenciários no Centro de Cidadania do Âncora
Dança toma conta do Teatro Joel Barcellos com fim de semana cheio de emoção e histórias
Espetáculos movimentam Rio das Ostras com viagens mágicas, reencontros, cores e a poesia do balé clássico
Fabinho Costa reforça integração regional e lidera capacitação das guardas municipais
Prefeito de Iguaba Grande destaca parceria com os Fuzileiros Navais e articula expansão do treinamento em armas não letais para toda a Região dos Lagos
Marcelo Magno lidera Arraial do Cabo em agenda ambiental e abre o Fórum Futuro 3D
Prefeito defende políticas alinhadas à COP30, critica modelo global de consumo e anuncia novos avanços em sustentabilidade durante evento que reuniu autoridades e especialistas
Prefeito Alexandre Martins abre comemorações dos 30 anos de Búzios
Evento contou com a participação das primeiras-damas do município, Daniele Martins, e do Estado, Annaline Castro
