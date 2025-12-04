Equipes da PM retiraram barreiras que atrapalhavam o trânsito e preocupavam moradores no bairro ÂncoraFoto: Divulgação
PM desmonta barricadas e devolve circulação a moradores de Rio das Ostras
Ação no bairro Âncora atendeu moradores que reclamavam da dificuldade de passagem e do medo gerado por bloqueios irregulares
Dr. Serginho defende exceção para fogos no Réveillon de Cabo Frio
Em entrevista, nesta quarta (3), prefeito diz que balsas no mar reduzem ruído, mas admite que é impossível controlar fogos particulares. "O PCD que quiser acompanhar a família terá tenda do autista, abafadores e todo cuidado"
Sesc Verão 2026 promete agitar Rio das Ostras e fortalecer economia local
Cidade confirma nova edição do evento, que retorna em janeiro com programação cultural e esportiva até fevereiro
Mutirão do Procon vira chance de recomeço para moradores de Rio das Ostras
Ação gratuita vai reunir negociações especiais para quem precisa regularizar dívidas e recuperar crédito
Educação de Rio das Ostras anuncia calendário escolar de 2026
Ano letivo começa em 4 de fevereiro com diretrizes definidas para planejamento, avaliação e organização pedagógica
Daniela Soares lança CAA e faz de Araruama a 1ª cidade do país a adotar o sistema em toda rede de ensino
Rede municipal passa a contar com sistema completo de acessibilidade comunicacional para mais de 1.800 alunos neurodivergentes
