Equipes da PM retiraram barreiras que atrapalhavam o trânsito e preocupavam moradores no bairro Âncora - Foto: Divulgação

Publicado 04/12/2025 11:10

Rio das Ostras - A Polícia Militar restabeleceu o trânsito no bairro Âncora depois de remover barricadas que interrompiam a passagem de quem precisava circular pelas ruas de Rio das Ostras. As estruturas irregulares vinham causando apreensão entre moradores e motoristas, que relatavam sensação de insegurança e dificuldade para chegar em casa ou seguir para o trabalho.

Os policiais atuaram de forma coordenada para retirar pedras, entulhos e outros materiais usados para bloquear vias. A corporação afirma que esse tipo de obstáculo, além de atrapalhar a rotina da população, pode servir de apoio para ações criminosas ao limitar a presença de veículos e dificultar o patrulhamento.

Em comunicado oficial, o trinta e segundo Batalhão destacou que a iniciativa faz parte do planejamento permanente de ordem pública e presença ostensiva nas comunidades. O objetivo é garantir que as ruas permaneçam acessíveis e que a segurança seja reforçada onde houver risco.

A PM afirma que operações como essa seguem ocorrendo na região para proteger moradores, impedir novas obstruções e manter a circulação livre. Segundo o batalhão, a prioridade é assegurar a tranquilidade das famílias e evitar que grupos criminosos avancem sobre áreas públicas.