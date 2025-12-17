Material apreendido durante ação da Polícia Militar no bairro Cidade Praiana - Foto: Divulgação

Material apreendido durante ação da Polícia Militar no bairro Cidade PraianaFoto: Divulgação

Publicado 17/12/2025 08:02

Rio das Ostras - Rio das Ostras teve mais um ponto de atenção do tráfico interrompido após uma ação objetiva da Polícia Militar no bairro Cidade Praiana. A intervenção aconteceu quando equipes do Grupamento de Ações Táticas do 32º BPM percorriam a Estrada Velha Rio Dourado e identificaram atitudes que chamaram a atenção dos agentes.

A suspeita levou à abordagem imediata. Com o homem, os policiais encontraram dinheiro em espécie, um telefone celular e entorpecentes prontos para a venda. A apreensão incluiu cinco tubos plásticos de cocaína e duas porções de maconha, além de R$ 135, valor apontado como resultado da comercialização ilegal.

O material recolhido indica atuação direta no tráfico local, prática que afeta a rotina de moradores e reforça a sensação de insegurança na região. A prisão ocorreu sem confronto, e o suspeito foi encaminhado para a 128ª Delegacia de Polícia.

Na unidade, a ocorrência foi registrada e o homem permaneceu preso com base nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas. As substâncias apreendidas ficaram à disposição da Justiça para os procedimentos legais.

A ação integra o conjunto de operações de rotina voltadas à repressão ao tráfico e à redução da circulação de drogas em áreas residenciais de Rio das Ostras.