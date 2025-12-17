Máquinas iniciam a recuperação do asfalto na Rodovia do Contorno - Foto: Divulgação

Publicado 17/12/2025 08:02

Rio das Ostras - A Rodovia do Contorno, uma das principais ligações viárias de Rio das Ostras, começou a ganhar um novo visual e melhores condições de uso. A via passa por uma ampla obra de recuperação do pavimento, que promete mais segurança, conforto ao volante e organização do tráfego para quem circula diariamente pelo trecho.

Os primeiros serviços concentram-se na fresagem, etapa em que a camada desgastada do asfalto é retirada de forma controlada. O procedimento prepara a pista para receber o novo revestimento, garantindo melhor aderência e maior durabilidade do pavimento. Na fase seguinte, será aplicado o recapeamento com concreto betuminoso usinado a quente, material conhecido pela resistência e regularidade da superfície.

Além do asfalto renovado, o projeto inclui uma nova sinalização horizontal, com pintura do eixo central e dos bordos da pista, seguindo normas de trânsito e ampliando a visibilidade para motoristas, especialmente em horários de maior fluxo. A medida busca reduzir riscos de acidentes e tornar a circulação mais previsível.

Outro destaque da intervenção é a implantação de uma ciclovia em toda a extensão da rodovia. O espaço exclusivo oferece mais segurança aos ciclistas e incentiva o uso de meios de transporte alternativos, integrando diferentes formas de deslocamento e promovendo mobilidade urbana mais equilibrada.

Durante a execução dos serviços, podem ocorrer interdições parciais e mudanças temporárias no tráfego. A orientação é para que os condutores redobrem a atenção à sinalização provisória e planejem seus trajetos com antecedência.