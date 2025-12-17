Máquinas iniciam a recuperação do asfalto na Rodovia do ContornoFoto: Divulgação
Asfalto novo muda cenário da Rodovia do Contorno em Rio das Ostras
Obra melhora tráfego, reforça segurança e entrega ciclovia ao longo de toda a via
Abordagem certeira corta venda de drogas e termina com prisão em Rio das Ostras
Ação do GAT surpreende suspeito na Cidade Praiana e apreende cocaína, maconha e dinheiro
Fábio do Pastel adere ao Conderlagos e reforça integração regional
Prefeito também comenta sobre o Selo Diamante, recém-conquistado, e destaca que São Pedro da Aldeia lidera ranking de transparência no Estado: "A gente não brinca de trabalhar", disse
Cidades da Costa do Sol decretam ponto facultativo nesta quarta (17) por causa de campeonatos de futebol
Medida vale a partir do meio-dia em Cabo Frio, Búzios e Rio das Ostras; Maricá, na região metropolitana, adota ponto facultativo o dia inteiro, com manutenção dos serviços essenciais
Búzios fecha ciclo da Bandeira Azul e se torna referência estadual em gestão costeira
Conquista da Praia de José Gonçalves reforça estratégia ambiental da equipe do prefeito Alexandre Martins para a temporada 2025/2026
Solidariedade vira presente e mobiliza moradores em ação de Natal em Rio das Ostras
Campanha do CEPRO arrecada brinquedos e reforça laços comunitários na Praia Âncora
