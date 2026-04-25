Obras inspiradas na cultura local convidam o público a revisitar a história e as raízes de Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Obras inspiradas na cultura local convidam o público a revisitar a história e as raízes de Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 25/04/2026 10:03 | Atualizado 25/04/2026 10:51

Rio das Ostras - Celebrando o aniversário de 34 anos de Rio das Ostras e o sucesso de sua primeira exposição individual sobre a cultura da cidade, a designer e artesã Monique Poubel apresenta sua nova exposição, intitulada "Rio das Ostras, a CULTURA TEM CASA", no Shopping Plaza Rio das Ostras. A mostra conta com a curadoria do artista plástico Rodrigo Pontes e dá continuidade a um projeto artístico que investiga e narra a construção da identidade cultural do município por meio das artes visuais e do artesanato contemporâneo.



Um Mergulho na Memória Social - Após abordar a pré-história do município em sua primeira mostra, inspirada no museu de sítio arqueológico Sambaqui da Tarioba, a artista volta seu olhar para a história social e cultural da cidade. O eixo central da nova exposição é a Casa de Cultura Bento Costa Júnior, um dos marcos mais significativos da memória local.

A exposição convida o público a percorrer uma trajetória histórica do imóvel. Originalmente, o espaço funcionava como um depósito de sal utilizado por pescadores, servindo como local de trabalho, convivência e troca. O local tornou-se residência do médico Dr. Bento Costa Júnior, figura essencial para o desenvolvimento social da região, conhecido por seus atendimentos gratuitos e envolvimento com a comunidade.

Hoje, o espaço consolidou-se como um centro cultural, reafirmando seu papel na preservação da memória afetiva e social da cidade.





Poética e Curadoria - Com curadoria, expografia e mentoria do artista plástico Rodrigo Pontes, a exposição propõe um diálogo entre matéria, memória e território. As obras utilizam elementos simbólicos da cultura pesqueira — como redes, peixes e texturas orgânicas — para construir uma narrativa que transcende a representação física do lugar.

"Esta mostra integra uma trilogia que investiga a identidade de Rio das Ostras em três tempos: a pré-história, a história e a contemporaneidade", destaca a artista.

A expografia busca criar uma ambiência que convida o público a vivenciar não apenas uma exposição, mas uma experiência sensorial de memória, onde o passado não é algo distante, mas algo que habita o presente.



Sobre a Artista - Monique Poubel é uma designer e artesã de Rio das Ostras, com produção voltada para a valorização da identidade cultural local. Há mais de oito anos, desenvolve peças autorais que unem memória, território e ancestralidade, resultando em obras que transitam entre o design e o artesanato contemporâneo.





Obras inspiradas na cultura local convidam o público a revisitar a história e as raízes de Rio das Ostras Foto: Divulgação

Sua trajetória inclui trabalhos para o Sindicomércio, SESC e a criação dos presentes oficiais do Rio das Ostras Jazz & Blues Festival por três anos consecutivos, tendo suas obras enviadas para diversos países da Europa, Ásia e América do Norte.