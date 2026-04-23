Bailarinas representam o município com coreografias que unem técnica, expressão e sensibilidade - Foto: Divulgação

Bailarinas representam o município com coreografias que unem técnica, expressão e sensibilidadeFoto: Divulgação

Publicado 23/04/2026 12:12

Rio das Ostras - Rio das Ostras ganha destaque no cenário cultural com a participação de jovens bailarinas na Mostra Regional de Dança, realizada nesta sexta-feira (24), em Arraial do Cabo. As alunas do Centro de Formação Artística de Música, Dança e Teatro levam ao palco talento, disciplina e histórias construídas ao longo da formação.

As bailarinas Ana Luiza de Paula, Adriany Mendonça e Bruna Verlingue apresentam três coreografias que exploram diferentes estilos e linguagens da dança. No repertório, o clássico ganha espaço com “La Fille Mal Gardée”, enquanto as criações contemporâneas aparecem em “O Último Ato” e “Cinegenética”, mostrando versatilidade e expressão artística.

A participação integra as comemorações pelo Dia Internacional da Dança, celebrado em 29 de abril, e reúne escolas de toda a região em um encontro que valoriza a arte como forma de identidade e transformação.

Por trás das apresentações, há um trabalho contínuo de formação técnica e incentivo à cultura. O Centro de Formação Artística se consolida como referência ao oferecer oportunidades para jovens talentos desenvolverem habilidades e ampliarem horizontes.

Sob orientação de professoras experientes, as alunas sobem ao palco não apenas para competir ou se apresentar, mas para representar uma trajetória de dedicação. Cada passo carrega ensaios, superações e o sonho de viver a dança de forma plena.