Veículo com registro de roubo foi interceptado na RJ-106 durante ação da PRF baseada em denúncia - Foto: Reprodução

Veículo com registro de roubo foi interceptado na RJ-106 durante ação da PRF baseada em denúnciaFoto: Reprodução

Publicado 22/04/2026 10:18

Rio das Ostras - A Polícia Rodoviária Federal interceptou uma caminhonete roubada que cruzava a RJ-106, na altura de Rio das Ostras, e desarticulou mais um trecho de uma rota usada para transporte de veículos ilegais. A ação ocorreu na noite de domingo (19), após denúncia que indicava a circulação de um automóvel com sinais de fraude seguindo em direção ao Norte Fluminense.

Com base nas informações, equipes do Grupo de Patrulhamento Tático intensificaram a fiscalização na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106) e conseguiram localizar o veículo. Durante a abordagem, o motorista revelou que havia recebido a caminhonete em Duque de Caxias e que faria a entrega em Campos dos Goytacazes, nas proximidades do Hospital Ferreira Machado, onde receberia pagamento pelo serviço.

A verificação nos sistemas confirmou que o veículo possuía registro de roubo feito na 23ª Delegacia de Polícia Civil, além de apresentar indícios de adulteração.

Após a recuperação, a caminhonete foi encaminhada para a 123ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado. A identidade do condutor não foi divulgada.

A operação reforça o trabalho de inteligência e fiscalização nas rodovias da região, utilizadas como corredores para deslocamento de veículos roubados entre cidades do estado.