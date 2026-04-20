Arma foi encontrada sob carro após atitude suspeita em frente a bar em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Arma foi encontrada sob carro após atitude suspeita em frente a bar em Rio das Ostras Foto: Divulgação

Publicado 20/04/2026 11:19

Rio das Ostras - Um gesto rápido chamou a atenção da polícia e terminou com prisão em Rio das Ostras. Um homem foi flagrado tentando esconder uma arma de fogo debaixo de um carro estacionado, em frente a um bar, durante a madrugada na localidade conhecida como Cidade Praiana.

A ação aconteceu durante patrulhamento de rotina de agentes do 32º BPM, que observaram uma aglomeração no local. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito atravessou a rua, se abaixou ao lado de um veículo e deixou um objeto no chão, atitude que levantou suspeita imediata.

Na abordagem, os policiais localizaram um revólver calibre .38 carregado. O homem foi detido no local e encaminhado para a 128ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

Durante a verificação na unidade policial, os agentes constataram que o suspeito já possuía anotações criminais anteriores por infrações de trânsito, desobediência e posse de drogas.

A ocorrência reforça a atuação das equipes de segurança no monitoramento de áreas com grande circulação de pessoas, principalmente durante a madrugada, período em que o policiamento é intensificado.