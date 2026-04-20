Festival reúne gastronomia variada e shows de rock em programação gratuita no Shopping Plaza Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Festival reúne gastronomia variada e shows de rock em programação gratuita no Shopping Plaza Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 20/04/2026 11:19

Rio das Ostras - O aroma do torresmo crocante e o som de clássicos do rock vão tomar conta de Rio das Ostras em um evento que promete atrair famílias, amigos e apaixonados por boa comida. O Torresmofest estreia na cidade e transforma o estacionamento do Shopping Plaza Rio das Ostras em um grande ponto de encontro entre gastronomia e música.

O festival acontece entre quarta-feira, dia 23 de abril, e sábado, dia 26, sempre das 12h às 22h, com entrada gratuita. Considerado um dos maiores eventos gastronômicos do país, o Torresmofest reúne mais de 25 estandes com opções que vão do tradicional ao criativo, tendo o torresmo como protagonista em diferentes versões.

Festival reúne gastronomia variada e shows de rock em programação gratuita no Shopping Plaza Rio das Ostras Foto: Divulgação Entre os destaques estão a pururuca crocante, o torresmo de rolo em fatias douradas e o clássico de boteco, além de pratos como costela fogo de chão, baião de dois, feijão tropeiro e hambúrgueres especiais. O cardápio também inclui alternativas variadas, como opções com shimeji, doces artesanais e bebidas, incluindo chopp artesanal.

A programação musical reforça o clima de celebração. Ao longo dos quatro dias, 13 bandas covers sobem ao palco com o tema Lendas do Rock, trazendo tributos a nomes como Guns N Roses, Pearl Jam, Bon Jovi, Queen, Legião Urbana e Charlie Brown Jr. As apresentações acontecem em diferentes horários, criando uma trilha sonora contínua para o público.

Na quarta-feira, dia 23, o destaque é o cover de Guns N Roses. Na quinta-feira, dia 24, tributos a John Mayer e Pearl Jam movimentam a noite. Já na sexta-feira, dia 25, o público confere homenagens a Creedence, Barão Vermelho, Bon Jovi e Queen. O encerramento, no sábado, dia 26, reúne atrações que vão do K-pop ao rock nacional.

O evento integra as comemorações do mês de aniversário da cidade e do shopping, oferecendo um espaço pet friendly e preparado para receber visitantes de todas as idades.