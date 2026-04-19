Concha Acústica recebe público para tarde de música, inclusão e celebração da diversidade em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Concha Acústica recebe público para tarde de música, inclusão e celebração da diversidade em Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 19/04/2026 12:38

Rio das Ostras - A música volta a ocupar o Centro de Rio das Ostras neste domingo, dia 19, com um convite direto à celebração da diversidade. O Bloco da Diversidade promete transformar a Concha Acústica em um espaço de encontro, liberdade e expressão, reunindo público de diferentes idades em uma programação marcada por ritmo e inclusão.

A apresentação começa às 16h, na Praça São Pedro, em frente à Fundação Rio das Ostras de Cultura e à Casa de Cultura Bento Costa Júnior. No comando da festa, a cantora Marah conduz o show com repertório animado e proposta que valoriza o respeito às diferenças e a convivência em um ambiente acolhedor.

O evento também contará com participação do DJ Gui Ramalho e da cantora Sarah Freitas, ampliando a diversidade musical da programação. A proposta vai além do entretenimento e reforça a importância de espaços culturais livres de preconceito, com foco na valorização da pluralidade.

A estrutura inclui recursos de acessibilidade, como intérprete de Libras e audiodescrição, garantindo que mais pessoas possam aproveitar a experiência. A iniciativa também adota práticas que ampliam o acesso à informação, com descrição de conteúdos voltada a pessoas com deficiência visual.

Com entrada gratuita, o encontro reforça o papel da cultura como ferramenta de inclusão e aproximação social, em um cenário onde a arte ganha voz e significado coletivo.