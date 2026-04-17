Atendimento mais rápido e perto de casa traz alívio e segurança para mulheres em investigação de doenças mamárias - Foto: Divulgação

Atendimento mais rápido e perto de casa traz alívio e segurança para mulheres em investigação de doenças mamárias Foto: Divulgação

Publicado 17/04/2026 10:49

Rio das Ostras - Rio das Ostras dá um passo importante no cuidado com a saúde feminina ao começar a realizar cirurgias de mama dentro da própria rede municipal. A mudança impacta diretamente mulheres que antes enfrentavam filas e precisavam sair da cidade para conseguir atendimento.

O novo serviço contempla procedimentos de menor complexidade, como retirada de nódulos, cistos e realização de biópsias. Casos que dependiam da regulação estadual agora passam a ser resolvidos no Hospital Municipal, no Parque Zabulão, com mais rapidez e proximidade.

A medida reduz o tempo entre a suspeita e a confirmação de diagnósticos, etapa considerada decisiva principalmente em situações que envolvem risco de câncer de mama. Com o atendimento local, pacientes ganham mais agilidade e menos desgaste emocional, já que não precisam mais aguardar vagas em outras unidades.

O fluxo de atendimento começa no Centro de Saúde da Extensão do Bosque, onde as pacientes são acompanhadas por mastologistas. A partir da avaliação clínica, os casos com indicação cirúrgica seguem para agendamento pela regulação municipal, o que torna o processo mais organizado e eficiente.

A ampliação do serviço também atende a uma demanda represada. Muitas mulheres já acompanhadas pelo programa aguardavam procedimentos que dependiam de encaminhamento externo. Com a nova estrutura, essa fila tende a diminuir, garantindo continuidade no cuidado e mais resolutividade.

A subsecretária de Atenção Especializada, Deiva Motta, explica que o avanço permite agir com mais rapidez em casos sensíveis. Segundo ela, algumas cirurgias envolvem nódulos com suspeita de malignidade e exigem definição ágil para direcionar o tratamento adequado.

Já o vice-prefeito e secretário de Saúde, Dr. Fábio Simões, destaca que a iniciativa representa evolução concreta na rede municipal. Ele lembra que o município retomou serviços importantes, como consultas em mastologia e exames de mamografia, e agora amplia a capacidade com a realização dos procedimentos cirúrgicos.

A nova etapa fortalece a linha de cuidado da saúde da mulher, integrando diagnóstico, acompanhamento e intervenção em um único sistema. Para quem depende do serviço público, o avanço significa mais acesso, acolhimento e chances reais de um tratamento no tempo certo.