Material apreendido pela polícia inclui entorpecentes e dinheiro encontrados nas proximidades da abordagemFoto: Divulgação
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