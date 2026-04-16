Material apreendido pela polícia inclui entorpecentes e dinheiro encontrados nas proximidades da abordagem - Foto: Divulgação

Material apreendido pela polícia inclui entorpecentes e dinheiro encontrados nas proximidades da abordagemFoto: Divulgação

Publicado 16/04/2026 11:10

Rio das Ostras - A atuação da Polícia Militar resultou na prisão de um homem suspeito de tráfico de drogas durante a madrugada desta quarta-feira (15), em Rio das Ostras. A abordagem aconteceu no bairro Nova Esperança, após agentes identificarem movimentação considerada suspeita e iniciarem buscas na região.

Os policiais localizaram, em um beco próximo ao ponto da abordagem, uma quantidade de drogas já fracionadas para venda. Entre os materiais apreendidos estavam porções de cocaína, maconha e crack, além de 662 reais em dinheiro. Segundo a corporação, os itens estavam escondidos de forma estratégica, o que reforça a suspeita de comercialização no local.

O homem foi encaminhado para a 128ª Delegacia de Polícia Civil, onde permaneceu preso. De acordo com informações oficiais, ele possui quatro anotações criminais anteriores por tráfico e associação para o tráfico, além de registro por posse de drogas para consumo.

A ocorrência segue sob investigação. A polícia apura a possível ligação do suspeito com outros envolvidos e o alcance da atuação no bairro. A prisão reforça o trabalho de combate ao tráfico na região, que tem sido alvo frequente de ações para reduzir a circulação de entorpecentes e aumentar a sensação de segurança entre moradores.