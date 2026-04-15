Novo diário eletrônico facilita rotina escolar e amplia controle pedagógico nas unidades municipais - Foto: Divulgação

Novo diário eletrônico facilita rotina escolar e amplia controle pedagógico nas unidades municipaisFoto: Divulgação

Publicado 15/04/2026 10:47

Rio das Ostras - Profissionais da rede municipal de ensino de Rio das Ostras passaram a contar com uma ferramenta mais rápida, integrada e eficiente para o dia a dia nas escolas. A atualização do Diário Eletrônico foi apresentada aos diretores em reunião no auditório da Secretaria de Educação e marca um avanço na forma de registrar e acompanhar a vida escolar dos alunos.

A modernização nasceu da parceria entre as áreas de Governança e Transformação Digital e de Educação, com foco em facilitar o trabalho dos educadores e dar mais precisão às informações. O sistema agora funciona de forma integrada ao e-Cidade, permitindo acesso em tempo real e maior confiabilidade nos dados.

Com a nova versão, gestores e professores conseguem registrar frequência, conteúdos, avaliações e observações pedagógicas de forma simples e segura. A mudança também elimina o uso de papel, reduz custos e organiza melhor o fluxo de informações dentro das unidades escolares.

O impacto vai além da praticidade. A ferramenta permite acompanhar o desempenho dos estudantes com mais clareza, ajudando na tomada de decisões e no planejamento de ações pedagógicas mais eficientes.

A iniciativa reforça o movimento de digitalização dos serviços públicos e aponta para uma educação mais conectada com a realidade atual. Para a gestão municipal, investir em tecnologia significa melhorar o atendimento, dar mais transparência e otimizar recursos.